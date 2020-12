Esclarecen aspectos sobre el cobro de impuestos a partir del 1 de enero de 2021

Habrá un incremento de las cuantías en los vehículos y sus arrastres, puntualizó. La directora de Política de Ingresos añadió que en el caso de las tasas de peaje solo se cobrarán en CUP y se pagará un único valor en función del tramo. A partir de 1 de enero se suspende la comercialización de sellos en CUC y las personas que ya los tienen en su poder podrán emplearlos durante los 180 días que va a estar circulando esa moneda para su recogida. Todos los trámites serán en pesos cubanos y se usaron los mismos dos grupos de personas, uno para los residentes en Cuba y otro para extranjeros, y para ello se han emitido nuevas denominaciones de sellos, manifestó García Poma. Habrá también cambios en los impuestos para documentos, que se cobra a través del sello del timbre. Hoy en día es solo una y a partir del 1 de enero serán dos grupos, uno con cuantías más bajas: empresas estatales, sociedades mercantiles 100 por ciento cubanas, cooperativas, personas naturales residentes permanentes en el país, y otro en el que se encuentran las personas jurídicas extranjeras. A decir de la especialista, en el impuesto sobre el transporte terrestre se van a establecer cuantías fijas diferenciadas por sujeto. Continúa protegida la primera importación del residente permanente en Cuba y a partir de la segunda se mantiene de manera similar a lo que ocurre hoy, aplicando la tasa de cambio, y siempre se pagará en pesos cubanos. Los cambios están en la expresión de ese valor en CUP, puesto que antes se hacía en CUC, precisó García Poma. Los aranceles de las importaciones no comerciales que realizan las personas naturales no tienen incremento, se pagan similares cuantías a las actuales, tanto lo que se abona en el aeropuerto como lo que se recibe por envío. En el caso de las comerciales se redimensionan por el impacto del ordenamiento puesto que a las bases a las que se les aplica el arancel se aplica la tasa de cambio, y por eso se están haciendo cambios en las tarifas con tendencia a la disminución, afirmó. Respecto al impuesto aduanero señaló se aplica a importaciones comerciales de las personas jurídicas y no comerciales de jurídicas y naturales. Al intervenir en el espacio radiotelevisivo Mesa Redonda, acotó que solo se aplicará con los atletas, que se viene preparando desde 2019.

En el caso de este último, Yahili García Poma, directora de Política de Ingresos del Ministerio de Finanzas y Precios, explicó que está contemplado en la Ley tributaria pero no se aplica y no estará vigente para este 2021 pues no están creadas las condiciones para ello.