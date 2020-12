Con la Tarea Ordenamiento también se pretende recuperar el papel del salario, afirma Murillo

La Habana, 11 dic (ACN) Con la Tarea Ordenamiento, en términos de ingresos, se quiere recuperar el papel del salario en la satisfacción de las necesidades del trabajador y de su familia, destacó hoy Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y Jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos.

Se rompe así el gran círculo vicioso entre salario y producción, que lo respalda mediante una medida que propone la misma riqueza actual distribuirla de manera diferente, a favor de los que trabajan o participan en la creación de la riqueza, subrayó Murillo Jorge al explicar en la Mesa Redonda Informativa el proceso de implementación de la Tarea Ordenamiento.

Dijo que la medida de los ingresos, uno de los componentes asociados a ese proceso que comienza el primero de enero de 2021, no es típica de una devaluación, tiene que ver que las personas cobran un mes vencido, y subrayó que no es correcto hablar de ingresos y precios y no hacer una relación entre las dos cosas.

Para el sistema asalariado estamos proponiendo una variante en aras de que el salario no se vea afectado por el incremento de los precios, manifestó, además de que no se puede permitir que una empresa ponga precios especulativos para repartir artificialmente más utilidades.

Ello significa subir salario y eliminar subsidios a productos para todos por igual de manera gradual, expresó el experto.

Señaló que el salario mínimo será de dos mil 100 pesos, basado en un costo de una canasta de bienes y servicios de referencia que cubre 1,3 canastas, valorada en mil 528 pesos y que satisface 2100 kilocalorías diarias, lo mínimo que debe consumir un cubano.

El jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos explicó que del salario bruto se paga un cinco por ciento de contribución a la Seguridad Social, lo que significa que vamos a pre-financiar nuestra jubilación, que hoy lo hacen empleadores.

Ello está dado por el proceso de envejecimiento de la población porque ya no es posible que se financie por el presupuesto del Estado, de ahí que el salario neto es descontado de la Seguridad Social.

En Cuba la canasta de bienes y servicios de referencia cuesta 799 pesos de alimentación y otros servicios, mientras la canasta familiar normada es de solo 282 pesos, o sea no es lo mismo, y ahí se incluyen también presupuestos para reparación de viviendas y uso del transporte.

Precisó que la alimentación costará 799 pesos (52,3 por ciento), otros bienes y servicios 729 pesos (47,7 por ciento), para un total de mil 528 pesos que sería el 100 por ciento del costo de la canasta; de ellos normados, 282 pesos, el 25 por ciento.

En la medida en que los precios puedan subir o no se irá revisando los ingresos; y en cuanto a la alimentación fuera de la libreta los precios son caros pero es algo que hay que ir solucionando poco a poco, manifestó Murillo Jorge.

Subrayó que la escala salarial es de 32 grupos, de ahí su complejidad, y entre el grupo uno y el 32 va a haber diferencia de 4,5 veces, y estos son los primeros pasos para ordenar la pirámide en aras de que el que más aporte sea quien más gane.

Aclaró que la nueva escala beneficia a los grupos de menores ingresos; por ejemplo, el salario mínimo crece 9,3 veces.

En el sistema empresarial hay salario escala y una parte móvil que dependerá de la capacidad de la empresa de generar utilidades, mientras en el sector presupuestado crecerá 5,3 veces porque ya el año pasado tuvieron un adelanto del beneficio con el incremento salarial, acotó.

Aclaró que todas las personas en Cuba que estén hasta el grupo 10 no recibirán gravamen por ingresos personales.

Esta política le da prioridad al ingreso a la Seguridad Social (todos los pagan) antes de que los impuestos por ingresos personales (los que ganen más de tres mil 260) se paga por exceso, o sea quienes estén por encima pagan el tres por ciento de ese exceso sea obtenido por cualquier vía, señaló Murillo Jorge.

Dijo que se calcula que el 47 por ciento de los trabajadores del sector estatal estarían exentos de pagar impuestos por ingresos personales.

También hay un mínimo exento de alrededor de 39 mil pesos para los trabajadores por cuenta propia y de esta forma está uniformado el mínimo exento en Cuba, que está asociado al costo de la vida.